Sotto la lente dell’ispettorato del lavoro, il prossimo anno, ci saranno 4 mila aziende per un totale di 20 mila lavoratori. Così prevede «La strategia di controllo del mercato del lavoro sull’applicazione della Legge sul salario minimo per il 2022». Il documento strategico è stato discusso venerdì scorso in Commissione tripartita, l’organo che per legge è stato incaricato di fissare annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di controlli sul salario minimo.

Sindacati e padronato e rappresentanti dello Stato hanno discusso la strategia che verrà attuata dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro. L’approvazione definitiva del documento, aggiornato con le richieste emerse durante la discussione di venerdì, è stata rimandata all’ultima seduta dell’anno. Poi, i controlli dovranno partire....