La richiesta, lo ricordiamo, trae spunto da esperienze simili fatte dalla Città di Zugo (per importi fino a 200 franchi) e dal Comune di Chiasso (per importi fino a 250 franchi). In estrema sintesi, i favorevoli al pagamento in criptovalute ritengono che ciò consentirebbe al cantone di fare un importante passo tecnologico in avanti e a livello di attrattività per le imprese. «Le possibilità non mancano, partendo dall’accettazione del bitcoin alla creazione di un’identità digitale sulla blockchain, o ancora l’emissione del Ticinocoin (stable coin del Canton Ticino) per rendere il nostro Cantone un attore di primo piano con anche possibilità di guadagno», viene argomentato nel rapporto. Certo, nel breve periodo «è verosimile che la grande maggioranza dei debiti, ad esempio delle fatture emesse dallo Stato, verranno ancora pagate in larga misura con la moneta tradizionale poiché il bitcoin è considerato un bene rifugio». È altresì vero, rimarca la maggioranza commissionale, «che a Chiasso e a Zugo si è incassato poco o niente ma non è questo il punto». L’obiettivo è invece «offrire un’immagine del nostro Cantone innovativa, rivolta al futuro, effettivamente interessata – e dunque interessante – al FinTech e alle società che volessero insediarsi e sviluppare queste tecnologie, come indicato anche al punto precedente».