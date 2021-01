Saldo demografico immobile a Bellinzona, pesa anche la pandemia

La popolazione di Bellinzona è immobile. Dopo l’aumento del 2017 e la sostanziale stabilità dei due anni seguenti, anche nel 2020 non vi è stata un’evoluzione. Anzi: il numero di abitanti registrati a San Silvestro è stato quasi identico a quello di 12 mesi prima, con sole 10 persone in più. Un dato in controtendenza rispetto alla persistente progressione delle abitazioni disponibili.

Su tutto il territorio della nuova Bellinzona vi sono stati nel corso dell’ultimo anno 403 nascite (21 in più rispetto al 2019) e 492 decessi (ben 109 in più rispetto all’anno precedente, «molto probabilmente a causa, purtroppo, della pandemia» sottolinea la Città), per un saldo negativo di -89 (nel 2019 il saldo era di -1). In calo i matrimoni: sono stati 262, mentre ce n’erano stati 318 nel 2019, 419 nel 2018 e 364 nel 2017.