La Confederazione alza l’allerta maltempo su parte del Ticino. In particolare, per Leventina, Alta Vallemaggia e Locarnese il livello di pericolo passa da «marcato» (livello 3) a «forte» (livello 4). Entro martedì sera nel Locarnese e la Valle Maggia sono attesi 200-300 mm di pioggia.

Benché i temporali non saranno l’elemento principale di questo evento di precipitazioni, MeteoSvizzera non esclude lo sviluppo di qualche locale temporale, in particolare a partire da lunedì in giornata. La fase più intensa è prevista dalle ore 12 di lunedì alle ore 06 di martedì.