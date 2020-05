Si chiama Icaro. Il suo nome è stato scelto dagli ispettori della Società Protezione Animali Bellinzona (SPAB) che lo hanno tratto in salvo e curato per lunghe settimane. E ora l’esemplare di nibbio bruno recuperato nel Mendrisiotto lo scorso settembre è stato liberato ed è tornato a volare nei cieli ticinesi.

Il rapace ha dovuto essere curato per diverse settimane al centro di cura per gli animali selvatici della SPAB di Gorduno e non ha potuto effettuare la sua normale migrazione, che di solito avviene all’inizio dell’autunno, si spiega in una nota. La sua liberazione è quindi avvenuta in corrispondenza della migrazione in senso opposto.