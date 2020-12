«Con la petizione Salviamo la Rete2 - si legge in un comunicato del primo firmatario - si chiede di non smantellare la rete radiofonica culturale, per altro già in atto. Infatti alcuni/e giornalisti/e sono già stati spostati dalla Rete Due alla Rete Uno, perché nel progetto di smantellamento, o meglio di svuotamento della redazione, la futura Rete Due sarà una specie di "jukebox" della musica seria, colta, classica. Ci sembra di intravedere qualcosa come il canale Swiss Classic che trasmette solo brani, trilli , movimenti, mai una composizione intera. A differenza della "futura Rete due" il canale Swiss Classic non ha il parlato, mentre la nostra futura ex-Rete due avrà 10 minuti di parlato ogni ora».