«È vergognoso che si prenda in giro un anziano, tanto più malato di Alzheimer, quindi doppiamente fragile. Non so cosa sia passato per la testa di quei due». È appena uscita dalla Casa anziani San Donato di Intragna, dov’è andata a trovare l’anziana madre seguendo tutte le norme di sicurezza anti-Covid. È una dei parenti della novantina di ospiti dell’istituto di Intragna e la incontriamo nel parcheggio. «Non mi posso lamentare di come sia trattata mia madre e mi auguro che sia veramente un caso isolato, perché è molto grave ciò che è successo», ci dice mentre sale in auto. La stessa indignazione di madre e figlio che hanno appena salutato il loro loro congiunto: «C’era qualche voce su questo video, poi ho letto il giornale stamattina e sono rimasta sconcertata», dice la donna. Più «tollerante» il figlio, avezzo alle nuove tecnologie: «È stata una bravata, di cattivo gusto, ma sui social circola di peggio. Comunque potevano evitare di postare il video sulla chat, perché si sa che in un attimo si diffonde», dice.

Lo sbeffeggio in chat

In realtà il video incriminato girato con uno smartphone e che ritrae due infermieri del reparto Alzheimer che «mimano» e sbeffeggiano un ospite - peraltro mai ripreso direttamente nel filmato - è stato fatto sparire. E tutti i collaboratori che l’avevano condiviso hanno abbandonato la chat non ufficiale e ad uso interno che serviva per scambiarsi turni o chiedere passaggi ai colleghi. Risultato: i due goliardici dipendenti, entrambi frontalieri e assunti da poco dall’istituto, si sono licenziati, mentre la loro caporeparto è stata sospesa in attesa che l’nchiesta amministrativa definisca i poco edificanti contorni della vicenda. «È inconcebile questa superficialità nei comportamenti, in generale ma soprattutto nella nostra professione», ci dice un’infermiera che ha appena concluso il suo turno e si appresta a salire sul treno della Centovallina per tornare a casa. Lei, come gran parte di colleghe e colleghi che lavorano nell’istituto di Intragna, è rimasta choccata dal caso, tant’è che la direzione ha messo a disposizione del personale - e dei parenti degli ospiti che ne fanno richiesta - un servizio di supporto psicologico esterno. «Stamattina, dopo che i giornali hanno parlato della vicenda, abbiamo ricevuto decine di telefonate dai familiari dei nostri ospiti. Molti erano sconcertati dall’episodio, ma in tanti ci hanno manifestato comprensione e vicinanza al personale», ci dice il direttore della Casa anziani Stefano Hefti.

Segnalazione immediata

Dal canto suo il presidente del Consiglio di fondazione nonché sindaco di Centovalli, Ottavio Guerra, sottolinea come l’episodio sia fermamente da condannare. Ma anche che rimane un caso isolato, che una volta scoperto è stato subito segnalato alle istanze necessarie. Ufficio del medico cantonale e Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. E l’incarto sarà preso a carico anche dal Ministero pubblico, il quale dovrà poi effettuare gli approfondimenti del caso per capire se vi siano fattispecie di rilevanza penale oltre e alle ovvie implicazioni etico-morali. A seguito della burrasca, come detto, due dipendenti si sono licenziati e uno (una) è stato sospeso. Ma il sindaco Guerra tiene a precisare che le cure e l’attenzione agli ospiti non risentiranno di queste assenze. «Gli effettivi per occuparsi al meglio dei nostri anziani sono sempre garantiti», dice il presidente del Consiglio di fondazione.

Intanto non solo le istanze chiamate ad effettuare un’inchiesta sull’accaduto, che sia amministrativa o penale, sono state avvisate. Come abbiamo visto, anche i parenti dell’inconsapevole vittima di questi scellerati dipendenti dell’istituto sono stati coinvolti nell’elaborazione di una vicenda che non mancherà di far discutere ancora per molto.

Il personale precisa

Profondamente amareggiato e incredulo per questa brutta storia lo è naturalmente anche il personale dell’istituto. Personale che, attraverso la propria Commissione interna, in una nota ai media prende posizione. «Noi impiegati ligi all’etica e dediti da sempre al servizio ineccepibile della presa a carico dei nostri cari residenti, vorremmo sottolineare quanto sia mortificante per noi leggere sui social e sui media commenti denigratori e accuse pesanti rivolte al personale frontaliere. Questo devia inoltre l’attenzione dal grave fatto accaduto verso un particolare del tutto irrilevante ai fini di quanto successo e che non dovrebbe mai accadere, a prescindere dalla provenienza del personale impiegato. La Commissione interna rappresenta i dipendenti non coinvolti, in nome dei quali si dissocia dalla vicenda che ha leso profondamente residenti e i loro familiari, come pure molto intensamente il personale curante che da anni si dedica con passione, umanità, etica e professionalità al benessere dei residenti della Casa. Ci rendiamo tutti conto del danno d’immagine che subisce il nostro istituto, e comprendiamo i timori e le preoccupazioni dei familiari che hanno riposto in noi la loro fiducia, facendoli nostri. Desideriamo riuscire a rassicurare tutti sul fatto insindacabile che continueremo nel nostro lavoro come sempre: svolgendolo con la professionalità e l’umanità che fino a oggi ci hanno contraddistinto e che continueranno a essere la nostra cifra», conclude la nota della Commissione interna del personale del San Donato.

