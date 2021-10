Alcuni dipendenti del settore sanitario e sociosanitario non vaccinati hanno rifiutato di sottoporsi ai test salivari, obbligatori da inizio ottobre, e sono risultati non idonei al lavoro. I casi sono meno di una decina, e per due di loro è arrivata l’interruzione del rapporto di lavoro. Lo ha fatto sapere il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi alla RSI. In Ticino i sanitari che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino devono sottoporsi a un test salivare ogni 4 giorni. Bianchi ha sottolineato che le resistenze ai test «sono molto inferiori rispetto a quelle che riguardano il vaccino».