Dopo quello di Mario Balotelli, sul Foglio ufficiale del Cantone sono comparsi i nomi di altri personaggi noti nella vicina Italia. Sono quelli dell’ex velina di Striscia la Notizia Giorgia Palmas e di Fiammetta Cicogna, conduttrice tv e modella diventata famosa accanto a Piero Chiambretti nel «Chiambretti Night».

A Palmas l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha intimato il divieto di condurre veicoli a motore in Svizzera per la durata di 1 mese (dal 25 marzo 2020 al 24 aprile 2020 inclusi). Dovrà anche pagare 100 franchi per tasse e spese; soldi già versati tramite cauzione.

Giorgia Palmas. © Instagram

A carico di Cicogna, è invece apparsa la notifica di un decreto d’accusa emesso nel novembre dell’anno scorso per un importo di 700 franchi. La donna, si legge, ha tempo fino al 31 marzo per saldare il debito. Stando a nostre informazioni, il decreto d’accusa è stato comminato per reati relativi alla circolazione. Classe 1988, la Cicogna ha due gemelli nati l’anno scorso dalla relazione con il ricco imprenditore zurighese Carl Hirschmann, figlio del fondatore della compagnia di servizi di aviazione d’affari Jet Avation.

Nei confronti di Balotelli, lo ricordiamo, ad ottobre era stato emesso un divieto di condurre veicoli a motore per tre mesi in Svizzera a causa di un’infrazione commessa in Ticino. Divieto poi annullato quando è stato appurato che alla guida dell’auto non c’era l’attaccante del Brescia ma un suo amico.

© EPA/Simone Venezia

©CdT.ch - Riproduzione riservata