«Sarà l’ultima volta». È quanto afferma il Consiglio di Stato nel chiedere al Consiglio federale di mantenere fino alla mezzanotte del 3 maggio la finestra di crisi che fa del Ticino l’eccezione in Svizzera in materia di coronavirus. E i cinque consiglieri di Stato hanno al loro fianco l’Associazione industrie ticinesi (AITI) con Stefano Modenini, la Camera di commercio (CC-TI) con il direttore Luca Albertoni, la Società degli impresari costruttori (SSIC) con Nicola Bagnovini e l’Organizzazione cristiano sociale (OCST) con il co-presidente Renato Ricciardi. Le quattro organizzazioni affermano di appoggiare le misure che «limitano o ordinano la chiusura delle attività di determinati settori dell’economia, con l’obiettivo di far fronte alla particolare situazione del nostro Cantone sul fronte della situazione epidemiologica». Della partita anche UNIA, ma con qualche distinguo.

La vicinanza con l’Italia è stato il fattore che ha portato il Ticino all’esplosione dei casi e l’Esecutivo chiede al Consiglio federale di considerare questa realtà anche in questo momento: «Il numero di lavoratori frontalieri in Ticino è diminuito sensibilmente a causa delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e della situazione dell’epidemia nel nord Italia» e «le limitazioni dei movimenti delle persone e delle attività economiche in Italia sono state prorogate dalle autorità italiane fino al 3 maggio 2020 (decreto del 10 aprile 2020 del presidente del Consiglio dei ministri)». E nel frattempo la Regione Lombardia ha emanato ulteriori misure restrittive rivolte alla popolazione e alle attività economiche fino al 3 maggio 2020. E questo perché «l’evoluzione del virus è molto significativa nella Lombardia (in particolare le zone prossime al confine) e nel Piemonte, zone dalle quali provengono la maggior parte dei lavoratori frontalieri».

Nella lettera il Governo fa anche il punto dei contagi: «In Ticino vi sono ad oggi circa 815 decessi da COVID-19 per milione di abitanti (rispetto ai circa 140 decessi per milione di abitanti negli altri venticinque Cantoni). Questa differenza persiste tuttora come mostrano i dati pubblicati dai Cantoni sui decessi dell’ultima settimana». L’evoluzione epidemiologica del virus in Ticino, «seppur in fase di stabilizzazione, si trova tuttora in una fase più avanzata e acuta rispetto agli altri Cantoni come mostrano i dati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica e dai Cantoni sui contagi, sui ricoveri all’ospedale, sui pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, su quelli sottoposti a respirazione artificiale e sui decessi». Il tutto perché «un’ulteriore repentina crescita dei contagi comporterebbe l’aumento anche repentino dei ricoveri all’ospedale, mettendo ancora più sotto pressione le strutture e il personale ospedalieri».

