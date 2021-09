Mantenere in Ticino le competenze di microbiologia necessarie a sostenere la ricerca applicata in questo settore, favorendo nel contempo l’attrattiva per ricercatori e dottorandi. Quella presentata oggi al campus SUPSI di Mendrisio è una pagina importante: la creazione di un Istituto di microbiologia (IM) all’interno del Dipartimento ambiente costruzioni e desing della SUPSI. «L’unico Istituto di microbiologia con un piede nella sanità e l’altro negli aspetti ambientali», ha chiosato il suo direttore, il professor Mauro Tonolla.

L’upgrade

Con la presentazione ufficiale alla stampa, sono arrivate anche le motivazioni della direzione, dopo che lo scorso giugno il Consiglio della SUPSI ne aveva approvato il passaggio di statuto: da semplice «Laboratorio» attivo in seno alla SUPSI dal 2014, a vero e proprio «Istituto». Una sorta di «upgrade», lo ha definito Silvio Seno, Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD).

«La creazione di un nuovo Istituto è un momento di grande importanza per la SUPSI e per la sua storia», ha esordito il direttore generale Franco Gervasoni. «L’istituto è per la SUPSI l’unità disciplinare più complessa e articolata all’interno dei vari dipartimenti, sia dal profilo dei contenuti, sia dal profilo della quantità dei collaboratori coinvolti».

A questo proposito, Gervasoni ha sottolineato la crescita importante registrata all’interno della SUPSI: «Dal 2014, anno dell’entrata del Laboratorio nella Scuola, i collaboratori sono passati da 15 a 40, così come il suo budget annuo: da un milione di franchi, a due milioni e mezzo». Segno della vitalità e della centralità di questo settore e dell’importanza crescente che riveste per il territorio: «Il passaggio da laboratorio a istituto vuole essere anche una dichiarazione esplicita dell’importanza che la direzione intende attribuire a questo specifico campo di ricerca», ha detto Gervasoni.

I campi di ricerca

L’Istituto svolgerà attività di studio e formazione focalizzate in particolare sulla microbiologia negli ambiti della biosicurezza, dell’igiene ambientale, della lotta ai vettori di agenti patogeni, dell’ecologia microbica e della biotecnologia ambientale. «L’istituto possiede capacità scientifiche e laboratori in grado di fornire un grande contributo alla soluzione di problemi che sono dell’intera società, come per esempio le specie invasive, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, i microbi e la salute umana, solo per citarne alcuni», ha spiegato Silvio Seno.

Applicazioni pratiche

Ma in che modo questo nuovo Istituto s’inserisce nel Dipartimento ambiente costruzioni e design? Ancora Silvio Seno: «Il focus del nuovo Istituto è l’ambiente. In questo senso l’Istituto di microbiologia si colloca pienamente nel fulcro del Dipartimento. Le competenze sviluppate nel nuovo Istituto sono tuttavia trasversali. Un aspetto che favorisce la collaborazione con altri istituti dello stesso Dipartimento. L’istituto di microbiologia sviluppa pure applicazioni pratiche su tematiche riguardanti la costruzione, intesa come ambiente di lavoro e dell’abitare. Ma non solo. L’Istituto per esempio studia l’incidenza delle popolazioni microbiche sul degrado delle opere d’arte, cercando di sviluppare sistemi di contrasto».

Più in generale il nuovo Istituto, fungerà da centro di riferimento e di competenza per la microbiologia, integrando la microbiologia umana, veterinaria e ambientale. Ancora Tonolla: «La particolarità dell’Istituto è quella di essere attivo sia in ambito sanitario che in ambito ambientale, in una visione globale della microbiologia che considera la sfera umana, animale e l’ambiente come interdipendenti, in totale accordo con il concetto moderno di one health, di salute unica». In questo senso, la creazione dell’Istituto può essere a tutti gli effetti considerato come una risposta della SUPSI anche all’attuale crisi ambientale e sanitaria «un contributo concreto a favore della società per le criticità legate ai microbi con carattere di trasversalità tra ambiente e uomo», ha concluso il direttore Mauro Tonolla.

