Domani è il primo maggio. La data è associata alla Festa dei lavoratori, sì, ma per tradizione segna anche l’apertura della stagione balneare. Il primo maggio di solito al lido di Lugano si celebra una festa, che chiaramente non ci sarà. «È una tristezza», conferma il direttore della Divisione sport Roberto Mazza. Ancora non è chiaro quando queste strutture potranno riaprire. E come. Si pensa l’8 giugno, quando la Confederazione potrebbe varare la terza fase del piano pandemico, ma con un numero chiuso di visitatori. «Non sarà - avverte Mazza - un’estate come le altre». Da Chiasso ad Airolo, pubblici o privati che siano, chi gestisce lidi e piscine vive mesi di grande incertezza. C’è chi per ora preferisce prolungare il letargo invernale e chi spera di poter dare il via ai primi tuffi appunto almeno entro la metà di giugno.

Fra questi c’è Christophe Pellandini, direttore del Lido di Locarno (330 mila utenti annui). Solitamente aperto dodici mesi grazie alle sue piscine coperte, il centro si è dovuto arrendere all’emergenza COVID-19 e chiudere i battenti fino a nuovo avviso. Ma l’attività non si è fermata. Non del tutto. «Il personale è in lavoro ridotto, anche se nelle ultime 3 settimane, fino a domenica scorsa, diversi dipendenti sono stati impegnati negli interventi necessari per preparare la riapertura della parte esterna, che possiamo svolgere solo in questo periodo». Nel frattempo i vertici del Lido hanno anche già predisposto una serie di misure concrete. «Abbiamo ipotizzato ad esempio un contingentamento delle entrate, calcolando X persone per ogni 10 metri quadrati di superficie disponibile». Già molto severe, sono pure state rafforzate le misure di igiene, mentre si è programmato un flusso di utenza in modo da garantire la distanza sociale, soprattutto nelle zone più sensibili, come la rampa di accesso, gli spogliatoi o la réception, dove sono anche stati installati divisori in plexiglas. «Noi insomma – aggiunge Pellandini – saremmo anche pronti, ma credo che direttive chiare dalle autorità non arriveranno prima della metà di maggio». Al di là della volontà di arginare, almeno in parte, le perdite dovute all’emergenza – che saranno comunque molto pesanti –, la riapertura della parte esterna a regime ridotto è vista anche come un sostegno alle famiglie, una volta che le scuole saranno chiuse per le vacanze estive. Stessa situazione anche per il Lido di Ascona, come confermano Rachele Allidi, presidente del Patriziato (proprietario della struttura) e il gerente Henrik Maasz (da quest’anno alla guida anche del Lido di Tenero). «Siamo in attesa di disposizioni. Potremmo pensare di contingentare le entrate, ma poi a chi spetterebbero i controlli sul rispetto delle misure di igiene e sicurezza? Vista la vastità dello stabilimento, la cosa rischierebbe di diventare complessa. Cosa si deciderà, poi, per l’affluenza in riva ai fiumi e per la balneabilità dei laghi?». Le incertezze, insomma, sono ancora troppe. «Vedremo cosa farà il vicino Lido e ci adegueremo», afferma il municipale di Locarno Giuseppe Cotti in merito al Bagno pubblico. Stesso discorso per Tenero, dove il sindaco Marco Radaelli non vede sicuramente una possibile apertura prima di giugno. Pure a Brissago, infine, si sta ad aspettare, «Anche se il Municipio - chiarisce il sindaco Roberto Ponti – ha comunque già deciso il rinvio all’anno prossimo dei corsi di nuoto estivi».