«Sarà un mese all’insegna dell’instabilità»

Cosa dobbiamo attenderci nei prossimi giorni? Il maltempo lo abbiamo definitivamente archiviato? Luglio si è congedato così come ci aveva abituato: con piogge frequenti e temporali. Così è stato anche nell’ultima serata del mese, seppure in misura minore rispetto a quanto gli esperti avevano previsto. Un ultimo colpo di coda che ha messo fine al maltempo, perlomeno quello estremo; e che ci ha fatto trascorrere un Primo di Agosto quasi asciutto. Quindi: maltempo alle spalle? Sì, ma non la variabilità che ha contraddistinto tutto il mese: «Le proiezioni per agosto sono ancora all’insegna di un tempo ballerino. Le giornate di lunedì (oggi per chi legge, ndr) e martedì risultano perturbate e con un tempo ancora piuttosto uggioso». A parlare è Luca Nisi di Meteosvizzera. «A differenza degli scorsi anni, per il mese di agosto, facciamo fatica a vedere un’ondata di caldo persistente». Insomma, tenete pronto l’ombrello perché il tempo continuerà ad essere piovoso e fresco.

Come nel 2014

«Dopo diversi anni di estate canicolare all’insegna della stabilità, quest’anno il tempo è stato caratterizzato dall’instabilità. Per rivedere un’estate simile dobbiamo tornare al 2014. Anche allora, l’estate è stata fresca e caratterizzata dal passaggio di numerose perturbazioni che hanno provocato diversi temporali. Quest’anno siamo sopra la media stagionale», aggiunge Nisi. «Ha piovuto l’8 luglio, il 13 luglio, dal 24 al 28 luglio e ancora dal 31 al 1. agosto». Altro dato: le temperature, quella di luglio è stata leggermente inferiore alla media 1981-2010. Un dato che possiamo mettere in relazione con il numero di giornate e notti tropicali, anche queste in calo rispetto agli ultimi anni. «È un altro dato che ci riporta al clima che avevamo in Ticino negli anni ‘80», chiosa Nisi.

E il cambiamento climatico?

Ma come leggere allora questi fenomeni in relazione ai cambiamento climatico? Luca Nisi chiama alla cautela. «Dire che questo luglio è il risultato dei cambiamenti climatici sarebbe un errore. E questo nella misura in cui la regione alpina, per definizione, ha una variabilità climatica naturale molto pronunciata». Quindi attenzione a trarre conclusioni affrettate partendo dal clima di una singola stagione. «Singole ondate di caldo o di freddo registrate nella regione alpina non devono essere utilizzate per sostenere la tesi del cambiamento climatico; o viceversa per negare la tesi opposta. Il cambiamento climatico lo si valuta su periodi più lunghi. E qui non si scappa: la temperatura media dagli anni ‘80 sta aumentando».

