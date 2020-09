«Una scarsa coordinazione tra i singoli procuratori», l’impressione «che la mano sinistra non sa quello che fa la destra e viceversa» nonché «grandi lacune nella gestione di incarti delicati, soprattutto se riferiti a reati che attengono alla sfera intima della persona, manifestano scarsa disponibilità ad un esame critico del loro operato e dimostrano grosse difficoltà nel gestire i tempi della carcerazione preventiva/di sicurezza». No ha usato mezzi termini il presidente del Tribunale penale cantonale Mauro Ermani nell’esprimere delle critiche ad «alcuni procuratori pubblici» e al loro operato. Un parere, il suo, affidato alla sua relazione annuale nel 2019, citata oggi dal domenicale «Il Caffè».

Le parole del giudice Ermani non giungono però come il classico fulmine a ciel sereno: stando al domenicale sono almeno tre anni che il presidente del Tribunale penale non risparmia critiche nei confronti della Procura. Addirittura nella relazione del 2016 aveva denunciato «un fenomeno preoccupante legato al fatto che, sempre più spesso (...) l’incarto risulta incompleto rispettivamente alcuni procuratori pubblici fanno eccessivo uso della facoltà di delegare compiti alla polizia senza, poi, provvedere a sentire di persona l’imputato». Nel 2018, invece, «l’esame dell’atto d’accusa si è rivelato essere un momento estremamente impegnativo. Da questo punto di vista, purtroppo, si è confermata la tendenza a trasmettere al Tribunale penale cantonale incarti incompleti, a volte con lacune importanti nel lavoro del Ministero pubblico».