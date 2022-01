«Caldo», siccità e vento. Oggi, giovedì 13 gennaio, entra in vigore a partire dalle ore 12:00 il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto. Lo riferisce la Sezione forestale. Il divieto è in vigore in tutto il territorio ticinese e, in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo.