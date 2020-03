«Assegnare aiuti finanziari a beneficio del personale sanitario e di tutto il personale impegnato in prima linea per fronteggiare la crisi sanitaria che permettano di coprire i maggior oneri che queste persone/famiglie hanno sopportato (e sopporteranno), in particolare per la gestione e custodia dei figli». È quanto chiedono in una mozione del Gruppo PPD Claudio Isabella, Giorgio Fonio e Lorenzo Jelmini, che rilevano come le misure intraprese per far fronte alla situazione di crisi, quindi all’aumento di forza lavoro negli ospedali per garantire a tutti le cure, «vadano a incidere sulla vita privata del personale impiegato causando loro, di riflesso, degli oneri aggiuntivi». «Il personale sanitario però non è il solo a cui, a causa di questa situazione straordinaria, viene chiesto di sostenere un carico di lavoro supplementare - si legge nella mozione -. Vi sono infatti altre categorie professionali che vivono una condizione analoga, ad esempio le forze dell’ordine, i medici di famiglia, il personale delle case anziani e dei servizi di assistenza e cura a domicilio, e altri ancora».