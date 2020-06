A lunghi passi, la Svizzera sta riabbracciando la normalità. Le grandi riaperture decise il 27 maggio dal Consiglio federale per la «Fase 3» sono state molto coraggiose. Già da sabato 30 maggio sono ad esempio possibili assembramenti fino a 30 persone (prima il limite massimo era di 5). Ma da domani, gli allentamenti saranno molto più massicci. Berna, comunque, ha il vantaggio dei numeri: molto bassi da settimane ormai. In Ticino, dopo tre giorni consecutivi «a doppio zero», ieri si è registrato un solo nuovo contagio (ma nessun decesso). A livello nazionale, invece, i nuovi contagi sono stati venti (nessuna vittima). Tutto bene, quindi. Anche se devono valere sempre e comunque le misure igieniche e di protezione, in particolare quando non è possibile mantenere la distanza sociale.

Cade un’altra barriera

A proposito di distanza: il Consiglio federale ha abolito la multa (fino a 100 franchi) per il mancato rispetto degli ormai famosi due metri negli spazi pubblici. «Vista la situazione epidemiologica, non si giustificava più» il commento dell’Ufficio federale della sanità pubblica, che si appella comunque alla responsabilità dei cittadini. Cade, quindi, un’altra barriera. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le riaperture previste a partire da domani.

Sì alle tavolate

Rimanendo in tema assembramenti, da domani saranno possibili manifestazioni con un massimo di 300 partecipanti. Novità (evidentemente accolte benissimo dal settore) anche per gli esercenti: sarà infatti abrogato il divieto di accogliere gruppi di più di quattro persone (si potranno di nuovo accogliere gruppi per un massimo di 30 commensali ciascuno) e saranno di nuovo permesse attività come il biliardo o la musica dal vivo. Anche in questo caso il limite è di 300 ingressi per sera e tutti i locali dovranno chiudere entro la mezzanotte. Bar e ristoranti dovranno però garantire la ricostruzione dei contatti: nei gruppi superiori a quattro persone, un consumatore dovrà lasciare le sue informazioni personali (nome, cognome e numero di telefono). Le ordinazioni dovranno essere consumate ancora esclusivamente stando seduti.

Camperisti, tocca a voi

A interessare il Ticino, in particolare il settore turistico, oltre agli allentamenti previsti per gli esercenti ci sono i campeggi. Da domani, con un anticipo di due giorni rispetto a quanto inizialmente previsto, potranno finalmente riaprire tutte le strutture. Via libera anche a piscine, centri benessere, zoo, parchi divertimento, impianti di risalita, colonie. Più in generale, tutte le strutture per il tempo libero potranno tornare a vivere. Da notare che, per quanto riguarda gli impianti di risalita e le ferrovie di montagna, si applicano le stesse regole in vigore sui trasporti pubblici. Non ci saranno dunque limitazioni di posto, ma è raccomandato l’uso della mascherina igienica se non può essere mantenuta una distanza minima di due metri all’interno.

Cinema, case anziani

Il Consiglio federale, nella sua seduta del 27 maggio, ha stabilito – sempre a partire da domani – la riapertura dei cinema e dei teatri. Ma in Ticino, il settore della settima arte resterà ancora al buio. Come anticipato da «laRegione», i gestori delle sale cantonali hanno deciso di non riaprire almeno fino al 15 luglio. Addirittura, alcuni cinema avrebbero già stabilito di riprendere le proiezioni solamente a settembre.

Postriboli e punti di domanda

Tra mille incertezze riapriranno anche i locali a luci rosse. Le incertezze sono legate al numero di clienti (mancheranno quelli dall’Italia, che generano almeno il 50% della cifra d’affari) e all’arrivo delle ragazze. Già perché i locali potranno riaprire domani, ma i permessi di lavoro verranno concessi solo da lunedì. «Senza ragazze – ci spiega il gerente di un locale di Lugano – in molti aspetteranno lunedì per riaprire». In questi due giorni possono esercitare o escort di nazionalità elvetica o professioniste con permessi B o G. E non sono molte. Ma come sarà regolato il settore? «Un po’ come i bar: distanze, numero limitato di clienti (io avrò 15 ragazze e 15 clienti) e mascherine». Nelle stanze si raccomanda di fare la doccia prima e dopo ogni rapporto, di cambiare lenzuola e asciugamani dopo ogni cliente, di sanificare gli spazi comuni e di arieggiare i locali.

