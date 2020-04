Le informazioni positive fornite ieri dal medico cantonale Giorgio Merlani in conferenza stampa da Bellinzona trovano conferme anche aggregando i dati sui contagi con il metodo della cosiddetta media mobile. Questo sistema è stato applicato dall’economista Martino Rossi, che ha rivisto la curva completa dei contagi nel nostro cantone, fin dal rilevamento del primo caso, il 25 febbraio scorso.

In effetti, aggiungendo giorno dopo giorno i nuovi contagi a quelli precedenti la curva tende a salire costantemente, anche se con una pendenza minore, e non lascia intravedere il mutamento di tendenza o l’inversione della curva stessa (cioè il raggiungimento del famoso picco). I casi così sommati cumulativamente aumentano infatti sempre fino a stabilizzarsi.

L’andamento dei nuovi casi giornalieri è già più significativo, benché soffra di due limitazioni: sono casi accertati dall’esame dei tamponi, quindi dipendono, oltre che dalla diffusione dei contagi, dal numero dei tamponi effettuati; inoltre sono molto volatili, con sbalzi giornalieri anche molto marcati: ciò può dipendere in parte da eventuali ritardi nella comunicazione o da rallentamenti o sospensioni del lavoro dei laboratori che li analizzano (per esempio nei fine settimana). Per rimediare a questo secondo problema vi è un semplice strumento chiamato appunto «media mobile»: il dato di un giorno è sostituito dal dato medio del giorno stesso, di quello precedente e di quello seguente (ci sono altre formule, ma questa è chiara e pertinente).

Con questi criteri, come detto, l’economista Martino Rossi, accanto al dato originale dei casi del giorno (quello che pubblichiamo regolarmente in base a quanto comunicato dal Cantone), ha considerato il dato di media mobile. Aggiungendo la curva di tendenza di questo secondo dato ne esce un’immagine più significativa di quella dei dati cumulati e dei semplici nuovi casi giornalieri. Questo sistema non cancella ovviamente l’effetto del maggior numero di tamponi effettuati che, però, potrebbe riflettere il maggior numero di casi sintomatici sui quali si esegue l’esame.

Il grafico qui sopra pubblicato riguarda tutto il periodo di 41 giorni (dal primo caso d’affezione riconosciuta); illustra l’andamento dei nuovi casi accertati (in blu) ricalcolati poi con il metodo della media mobile (in rosso), per eliminare, come detto, gli sbalzi dovuti alla comunicazione tardiva, alla sospensione o al rallentamento delle analisi di laboratorio e altri fattori.

Nel grafico si vede bene che dal 20 marzo in poi (era un venerdì, dentro il ponte obbligatorio di San Giuseppe) la curva si è appiattita. Dal 23 marzo le attività economiche (con eccezioni) sono rimaste chiuse, le riunioni e i gruppi di oltre 5 persone proibiti, gli over 65 non sono più potuti uscire a fare la spesa. Ebbene, dal 27 marzo ma soprattutto dal 31 marzo in poi la curva elaborata con il metodo della media mobile evidenzia una chiara tendenza al ribasso. Con tutte le cautele del caso - che sono anche quelle spiegate ieri dal medico cantonale Giorgo Merlani - questa è una prova dell’efficacia delle misure adottate nelle settimane scorse dal Consiglio di Stato. E anche dell’adesione della grande maggioranza della popolazione all’attuazione concreta di queste pesanti limitazioni.

Occorre considerare, proprio nell’ottica della prudenza con cui questi dati vanno letti, il periodo di incubazione asintomatica del virus: i casi di infezione accertata rivelati oggi sono casi di contagio contratto tempo prima (cinque/dieci giorni o anche più: le indicazioni degli esperti danno una forchetta relativamente ampia). Quindi, se i casi di affezione rivelata si stabilizzano o scendono dopo il 20 marzo, l’origine di questo fenomeno (o comunque la concausa) potrebbe essere che i contagi sono diminuiti già a partire da cinque o dieci giorni prima.

Va tenuto presente che le scuole sono state chiuse ufficialmente da lunedì 16 marzo, ma erano chiuse di fatto già da sabato 14 marzo: la tendenza della curva di media mobile è salita ancora, come detto, fino al 20 marzo e solo dopo ha cominciato a scendere, con un rimbalzo tra il 25 e il 27 e poi di nuovo una marcata tendenza ribassista in aprile.

