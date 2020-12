La perfezione non esiste, se non raramente, e soprattutto in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo è utopico poterla raggiungere. E quindi era ampiamente prevedibile che tutto non potesse funzionare a puntino già alla prima. Ma il bilancio di questo particolare debutto delle stazioni sciistiche dell’Alto Ticino a seguito dell’emergenza sanitaria è molto positivo.

Certo, vi sono ancora degli aspetti da migliorare, ma le misure di protezione introdotte per arginare la diffusione del coronavirus sono state rispettate dalla stragrande maggioranza degli utenti che si sono recati ad Airolo-Pesciüm, al Nara, a Campo Blenio e a Campra per lo sci di fondo. Senza dimenticare San Bernardino dove nel weekend ha aperto il piccolo impianto di Pian Cales in centro paese, dedicato prevalentemente...