«Il PLRT usa toni decisamente sopra le righe per commentare la decisione di annullare gli esami di maturità in Ticino». Non si è fatta attendere la replica del direttore del Dipartimento dell’educazione, dello sport e della cultura (DECS) Manuele Bertoli al comunicato stampa in cui il partito guidato da Bixio Caprara aveva criticato la decisione di mercoledì del Consiglio di Stato di annullare gli esami di maturità. Per il PLR, lo ricordiamo, si è trattato di «una scelta incoerente, sbagliata, pigra e ideologica».