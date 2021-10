A causa di uno sciopero programmato da domenica 10 a lunedì 11 ottobre 2021 in territorio italiano, alcuni servizi TILO potrebbero subire delle limitazioni della circolazione (i servizi in territorio svizzero non saranno coinvolti).



Le linee TILO S10, S30, S40, S50 e RE80 potrebbero subire delle ripercussioni e/o soppressioni in territorio italiano tra le 21 di domenica alle 21 di lunedì.