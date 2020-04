È stato organizzato per le 16 un nuovo incontro informativo a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della situazione legata al coronavirus nel nostro cantone. Presenti alla conferenza stampa il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta Matteo Cocchi, il sostituto comandante della Polizia cantonale Lorenzo Hutter e il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi.

Matteo Cocchi: traffico, over 65 e datori di lavoro

«Muoversi il meno possibile è l’invito principe per il weekend pasquale e i prossimi giorni. Il meteo non aiuta, ma effettuare attività a rischio va contro gli inviti di governo federale e cantonale. La sensibilizzazione fatta per evitare l’esodo pasquale ha funzionato: la circolazione verso sud è calata del 90%. Per quanto riguarda il traffico interno abbiamo constatato un aumento dei veicoli nel territorio, quasi raddoppiato, siamo noi ticinesi che ci muoviamo tanto nel territorio. Agli over 65 rimane l’invito di non muoversi, tutto funziona: volontari, Municipi e parenti. Siamo pronti e non vi lasceremo soli. Da martedì sarà possibile andare nei negozi, fino alle 10. Cercate di evitare l’assalto a Fort Apache, è importante mantenere le distanze sociali. Ma l’invito è quello di continuare a farvi aiutare, usufruite di questi servizi. Invito i datori di lavoro a una grande responsabilità. Da settimana prossima riapriranno alcune attività, l’invito ai datori di lavoro è di essere responsabili e rispettare tutte le misure».

Lorenzo Hutter: controlli di polizia, liti tra vicinato e attività sconsigliate

«Polizia cantonale e comunali lavorano fianco a fianco: i controlli effettuati alle persone private sono stati poco meno di 8000 con 181 multe disciplinari, la maggior parte delle sanzioni per assembramenti superiori a 5 persone. 506 i controlli invece nelle aziende con 25 intimazioni di chiusura e 27 chiusure spontanee. Niente violenza domestica, ma ci sono state liti tra il vicinato. Invitiamo tutti ad avere tolleranza tra vicini di casa. L’attività di polizia mette in primo piano il dialogo, se il messaggio non passa si è costretti a passare alla fase repressiva, con multe disciplinari per gli assembramenti di più di 5 persone. In Ticino la polizia ha aumentato gli agenti nel periodo pasquale, con un controllo particolare nelle zone periferiche, in collaborazione con Uri e Grigioni. Chi si mette in viaggio non fa dietrofront, chi è tornato indietro si conta sulle dita di una mano. Va però notato che l’esodo non c’è stato, la sensibilizzazione ha funzionato, molti non sono proprio partiti. Controlli accresciuti verranno fatti anche nelle zone turistiche. Alcuni accessi sono già stati chiusi. Non vanifichiamo quanto fatto finora con comportamenti a rischio come escursioni in montagna, sport e gite in moto. Queste sono attività sconsigliate. Una grigliata nello stesso nucleo famigliare è permessa, una grigliata tra amici è contraria alle ordinanze. Una mancata osservanza delle regole può portare alla denuncia al ministero pubblico».

Paolo Bianchi: la flessibilità del sistema sanitario

«Il sistema ospedaliero è stato pronto ad affrontare la prima ondata dell’epidemia, avevamo 340 letti occupati al 10 marzo, potevamo toccare le capacità massime del sistema sanitario, ma siamo riusciti a gestire i posti. Le misure di contenimento hanno funzionato. Il sistema sanitario si è organizzato, abbiamo 68 pazienti in cure intense a La Carità, 50 alla Moncucco. Altri pazienti sono all’Ospedale Italiano, a Faido, all’ospedale malcantonese di Castelrotto e abbiamo pazienti in riabilitazione alla clinica Hildebrand di Brissago e alla clinica EOC di Novaggio. Così la rete si è riorganizzata. Per le cure intense abbiamo toccato picchi di 75 pazienti al giorno. Siamo riusciti a contenere il numero di pazienti ricoverati. La Carità di Locarno resterà ospedale Covid, con un numero di circa 120 letti per pazienti colpiti dal coronavirus. La clinica Moncucco e l’Ospedale Italiano avranno pazienti covid e ordinari, anche la clinica Santa Chiara avrà uno spazio per i pazienti affetti da Covid-19. Il sistema sanitario ha risposto con compattezza e unità. Ci aspettavamo un impatto più forte di quello che ci siamo trovati a gestire, ma la pandemia avrà nuove ondate, si spera meno intense. Noi adegueremo il sistemo con la stessa flessibilità mostrata finora. Su 227 vittime totali, sono 99 i morti nelle case anziani, dove sono avvenuti anche 89 decessi per altri motivi. L’emergenza è giunta prima in Ticino che nel resto della Svizzera. Nel canton Ginevra ora ci sono più contagi che da noi. Il tasso di letalità è più elevato in Ticino perché probabilmente c’è stato un iniziale ritardo. Anche i dati sono riportati in maniera discordante: l’UFSP riporta dati diversi dai vari portali Internet. In Ticino tutti i dati riportati sono quelli complessivi, che lo SMCC riceve dalle strutture sanitarie, negli altri cantoni non sappiamo se sia così».

