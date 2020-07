Ieri pomeriggio un 53enne ticinese si è scontrato con il suo scooter con un’autovettura a Lavena Ponte Tresa, in piazza Giacomo Matteotti. Come riporta Varesenews, le sue condizioni sono subito sembrate gravissime, con l’uomo che è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di circolo di Varese in codice rosso.