Come stanno gli studenti dei cinque licei cantonali e della Scuola cantonale di commercio? E cosa dicono i giudizi di metà anno? Nelle scorse settimane si sono tenuti i consigli di classe di fine semestre nel settore dell’insegnamento superiore, un primo giro di boa (atteso anche dalla politica) per capire la tenuta della scuola ticinese dopo l’anno di pandemia, segnato anche da alcuni mesi di insegnamento a distanza. Il quadro che emerge non è dei più rassicuranti: la percezione condivisa da molti docenti è che le insufficienze siano aumentate sensibilmente rispetto alla media degli ultimi anni.

La raccolta dei dati

«Il problema è reale», ha commentato da noi raggiunto il presidente dell’OCST docenti Gianluca D’Ettorre: «Ci aspettavamo uno scenario simile soprattutto nelle classi di seconda...