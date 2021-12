La forma fisica è importante per chi è chiamato o sarà chiamato ad assicurare la sicurezza del Cantone Ticino, fa sapere la Polizia cantonale in un comunicato. In quest’ottica, prosegue la nota, si inserisce la nuova opportunità data ai candidati, con il test fisico del concorso della Scuola di Polizia (SCP) che sarà organizzato in diverse sessioni annuali e non più nel corso della selezione. Il successo nella prova, che potrà essere ripetuta più volte, diviene così un requisito necessario per candidarsi. A titolo transitorio, per la selezione della SCP 2023, sarà ancora data la possibilità di effettuare il test nel periodo interessato dal concorso.

Il test fisico del concorso della Scuola di polizia potrà essere effettuato già dal mese di gennaio. Chi è intenzionato in futuro a mettersi al servizio della sicurezza della popolazione del Cantone Ticino può quindi già iscriversi per la prima sessione di prova prevista il 15.01.2022. Come detto si tratta di una nuova opportunità data ai potenziali candidati, frutto della collaborazione tra la Polizia cantonale e l’Ufficio dello Sport. Le motivazioni alla base della scelta di porre come condizione alla candidatura l’ottenimento di un certificato che attesti un’adeguata condizione fisica sono molteplici. In particolare, la Polizia cantonale ritiene particolarmente interessante che, dando la possibilità ai potenziali futuri candidati di effettuare il test fisico in diversi momenti dell’anno, si riduce in modo significativo il rischio di escludere persone con potenziale, consentendo loro di pianificare al meglio la preparazione fisica. Inoltre, l’ulteriore adeguamento della selezione attenua il rischio di perdere potenziali agenti che optano per soluzioni professionali diverse a fronte dei tempi di risposta dell’attuale iter di selezione, giudicati lunghi.

L’idea di attribuire all’Ufficio dello Sport la selezione relativa alla condizione fisica dei candidati affonda le sue radici nel 2016, anno in cui si è iniziato un processo di revisione capace di far leva sulle esperienze passate e in grado di rispondere alle nuove esigenze. Ci si è quindi avvalsi di un partner che possiede risorse professionali specifiche e riconosciute per svolgere il compito. Con la selezione SCP 2022 è stato possibile accelerare la revisione del processo, abbreviando l’iter di selezione, pur mantenendolo qualitativamente alto. In questo contesto si inserisce la nuova offerta proposta ai candidati di poter effettuare il test fisico, a pagamento anticipato (80 franchi), prima dell’apertura del concorso. Il superamento della prova permetterà di ottenere un certificato con validità di un anno dal giorno del test.

Inoltre, sul certificato sarà indicata una nota relativa ai risultati ottenuti nel corso del test. Questa nota sarà ponderata al 20% con le altre valutazioni che verranno effettuate durante l’iter di selezione. Rileviamo che ai candidati, per la selezione della SCP 2023, sarà ancora data la possibilità di effettuare il test, sempre a pagamento, nel periodo interessato dal concorso. In seguito l’ottenimento del certificato diverrà un prerequisito a tutti gli effetti, che dovrà essere ottemperato prima dell’inoltro della candidatura alle future selezioni. Prima di iscriversi alla prova invitiamo gli interessati a consultare sul sito della Polizia cantonale anche gli altri requisiti per poter candidarsi.

Le sessioni dei test fisici si terranno nelle seguenti date:

- Gennaio: 15.01.2022, 22.01.2022 e 26.01.2022.

- Febbraio: 05.02.2022 e 19.02.2022.

- Marzo: 12.03.2022 e 26.03.2022.

- Aprile: 02.04.2022 e 30.04.2022.

- Maggio: 07.05.2022.

Le iscrizioni per i test fisici possono essere effettuate sul sito della Polizia cantonale al seguente indirizzo: www.ti.ch/scuoladipolizia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata