Nessuna sorpresa in Commissione formazione cultura: il rapporto unico sul cosiddetto «pacchetto» di riforme per la scuola – relatori Raoul Ghisletta (PS), Maddalena Ermotti-Lepori (PPD), Alessandro Speziali (PLR) e Michele Guerra (Lega) – è stato sottoscritto all’unanimità e si appresta a superare senza scossoni il voto parlamentare. Il compromesso, ritenuto «soddisfacente» dal direttore del DECS Manuele Bertoli, non prevede la riduzione a 22 allievi per classe alle Elementari (ma solo alle Medie) e istituisce la figura del docente d’appoggio al 50% in determinate sezioni della scuola dell’infanzia e delle Elementari.

Il rapporto ha incassato il sostegno anche delle altre forze dello scacchiere politico. Soddisfatto il capogruppo dell’UDC Sergio Morisoli, il quale aveva chiesto una maggior libertà per le scuole private parificate nell’applicare queste novità. La proposta è stata accolta e «dopo un lungo anno di lavoro si è trovata la quadratura del cerchio che rafforzerà la scuola dell’obbligo». Anche per il capogruppo dei Verdi Nicola Schoenenberger quanto scaturito dalla Commissione è un compromesso accettabile: «Ci sono alcuni aspetti condivisibili e altri meno, ma è un passo verso una maggiore efficienza nella gestione delle scuole comunali. In questo modo i Comuni non saranno obbligati a costruire nuove aule o strutture». Per Massimiliano Ay (PC) l’introduzione del docente d’appoggio «è una conquista molto importante» mentre la mancata riduzione degli allievi per classe alle Elementari «non ci soddisfa pienamente ma è un piccolo passo nella giusta direzione». Più in generale, «il problema di fondo della scuola è che il Parlamento è sempre un po’ taccagno nell’elargire dei fondi per delle riforme». Dal canto suo, Tamara Merlo (Più Donne) avrebbe investito maggiormente a livello di scuole dell’infanzia ed Elementari con classi più snelle e gestibili dai docenti. Uno scenario, questo, auspicato anche da Matteo Pronzini (MPS) nell’ottica di un miglioramento della qualità dell’insegnamento. Il deputato ritiene inoltre che ad oggi vi sia «una necessità oggettiva di ridurre il numero di allievi, soprattutto in caso di emergenza».