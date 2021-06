Scuola uno, pandemia zero

Nonostante la pandemia. Nonostante le limitazioni sanitarie. Nonostante le quarantene. La scuola è stata più forte e ha chiuso l’anno in presenza. «Un traguardo per nulla scontato, reso possibile grazie all’esperienza maturata durante il forzato stop dell’anno precedente e alle riflessioni scaturite in seguito. «In questi mesi – ha esordito il direttore del DECS Manuele Bertoli - abbiamo capito che la scuola, anche in tempo di pandemia, poteva e doveva continuare da settembre in presenza». Così è stato. Preparatasi ad ogni scenario, anche quello più cupo dell’insegnamento a distanza, la scuola ha retto il colpo. «E alla fine le cose sono andate meglio del previsto. Credo che questo sia un successo della scuola ticinese e svizzera», ha detto Bertoli che nel tradizionale bilancio di fine anno...