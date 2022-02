Scuole elementari, tempo scaduto per la mascherina

A partire da lunedì, gli allievi delle scuole elementari ticinesi non avranno più l’obbligo di indossare la mascherina. La decisione è stata presa questa mattina dal Consiglio di Stato e resa nota nel pomeriggio, dopo la comunicazione dell’Esecutivo federale sulla fine immediata dell’obbligo di quarantena. «Abbiamo introdotto questa misura il 10 gennaio per evitare il più possibile le quarantene di classe, situazioni purtroppo frequenti a fine dicembre», spiega Manuele Bertoli, direttore del DECS. «Ricordo che con due o più casi, l’intera classe doveva rimanere a casa. La mascherina ha permesso di mantenere la scuola in presenza, e devo dire che ha funzionato bene. È chiaro che con la soppressione delle quarantene decisa da Berna, la mascherina non sarebbe più stata giustificata. Rimarranno...