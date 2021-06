Se negli scorsi tre mesi avete acquistato una Callistemon, anche detta «scovolina», preoccupatevi. O meglio, controllate che il vaso non sia contrassegnato con un passaporto fitosanitario (Plant Passport) recante la bandiera europea e il numero IT-19-0327. L’Ufficio federale dell’agricoltura ha infatti messo in guardia la popolazione, questa mattina, sulla vendita in Svizzera, tra marzo e maggio, di alcune piante infestate da un organismo nocivo. Si tratta di 50 esemplari importati nel nostro paese da un’azienda italiana dove è stato poi rilevato un focolaio di Ripersiella hibisci, uno pseudococcide in precedenza mai segnalato in Europa.

Si tratta di un insetto che trascorre il suo ciclo di vita sulle radici della pianta ed è classificato come «nocivo» e ««particolarmente pericoloso» in Svizzera e nell’UE. «Con questo termine si intendono organismi che in caso di introduzione e diffusione possono causare ingenti danni economici, sociali o ecologici - ci spiega Luca Gaggini, del Servizio fitosanitario federale (SFF) -. L’obiettivo è quindi di eradicarli o contenerli nella misura più efficace ed efficiente possibile».

Molto spesso piante ornamentali come la scovolina - che deve il suo soprannome alla particolare conformazione dei suoi fiori, ben voluti nei giardini - «vengono vendute dal produttore ad aziende di distribuzione all’ingrosso, che le vendono a loro volta ad altre aziende (come i centri di giardinaggio), le quali le rivendono ai privati». Da qui la scelta di informare la popolazione. Anche se le aziende per le quali il Servizio fitosanitario federale sa che hanno ricevuto piante infestate, sono già state informate. «Diverse - fanno sapere dal Settore Comunicazione e servizi linguistici dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) - si trovano in Svizzera interna». Le piante di Callistemon ancora presenti presso queste attività «sono state ritirate dalla vendita ed eliminate. Il Servizio fitosanitario federale ispezionerà le superfici dove sono state tenute».

I privati che hanno acquistato la pianta sono esortati a contattare immediatamente il Servizio fitosanitario federale allo 058 462 25 50 (o per e-mail a [email protected]). A quel punto verrà verificato se si tratta effettivamente di una pianta sospettata di essere infestata. In tal caso un ispettore federale andrà a ritirare la pianta. «Ma - sottolinea Luca Gaggini - è importante che la pianta non venga spostata e che venga lasciata nello stato e nel luogo dove si trova al momento».

Non deve essere toccata neppure se è già stata acquistata da tempo e/o si trova accanto ad altre piante in vaso, come ibisco, oleandro, altre scovoline, rododendri, fichi e bonsai. «L’insetto si sposta lentamente, e vive perlopiù all’interno del vaso, nella terra - conclude il Servizio fitosanitario federale -. Qualora la Callistemon infestata si trovasse vicino ad altri vasi, anche questi verranno controllati».

