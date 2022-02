Se il bullo picchia un bambino

«Sei in giro a spasso e vedi un tizio grande e grosso che picchia un bambino. Il bimbo urla e sanguina. Ma il bullo va avanti a picchiarlo anche quando vede che stai arrivando. Cosa fai?» La domanda arriva a bruciapelo. Me la rivolge un’amica ucraina che vive nel cantone da anni. Non aspetta la risposta. «So che cercheresti di intervenire, magari getteresti una borsa tra lui e il piccolo, cercheresti di distrarlo per farlo scappare. Invece ti limiti a stare lì e a dire all’aggressore: cattivo, cattivo! Non compro più le tue cose e non puoi più entrare in casa mia. Poi te ne vai. Ecco: è così che ci sentiamo noi ucraini di fronte all’atteggiamento dell’Europa e della Svizzera per l’aggressione russa. Nemmeno una borsa tra i contendenti viene gettata, nemmeno un paio di caccia da far volare sulla...