I tanti vaccini rimasti inutilizzati nei frigoriferi dei Cantoni e della Confederazione hanno spinto nei giorni scorsi il Governo a ipotizzare una modifica dell’ordinanza sulle epidemie. E ad aprire anche ai frontalieri la possibilità di ricevere l’immunizzazione, gratuitamente, in una struttura elvetica. «Trovandosi regolarmente in Svizzera - ha spiegato mercoledì in un comunicato lo stesso Governo federale - i lavoratori frontalieri possono influenzare l’andamento della pandemia».

Vaccinarli, anche senza far spendere loro un franco, è nell’interesse del Paese.

La notizia, che pure avrebbe potuto dare il via all’ennesima polemica, è stata accolta con serafica indifferenza, in particolare da parte del mondo politico cantonale. Le poche reazioni, tutte provenienti dal mondo economico, sono state...