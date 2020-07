«Quarantena per 300 persone a Zurigo dopo che un avventore di una discoteca è risultato positivo al coronavirus». È la notizia che ha tenuto banco lo scorso fine settimana, caratterizzato in Ticino dalla riapertura delle discoteche. Una riapertura giunta dopo quasi 4 mesi di stop che, se da un lato permette al settore di ricominciare a respirare e al popolo della notte di riprendere ad uscire, dall’altro pone qualche interrogativo in merito alla sicurezza. Parliamoci chiaro: in discoteca si sta vicini, il distanziamento sociale è praticamente impossibile. Proprio per questo le direttive impongono il tracciamento dei partecipanti ad una serata ed è qui che entra in gioco la responsabilità individuale: chi frequenta i locali notturni deve essere onesto e lasciare i propri dati corretti in modo...