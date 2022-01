Temperature miti, sole splendente e poca, pochissima acqua. Se pensiamo alla pioggia, non ci ricordiamo nemmeno più quando sia caduta l’ultima volta. È stato un mese fa? Di più? «Se consideriamo le precipitazioni consistenti - più di 10 litri per metro quadro -, dobbiamo tornare indietro addirittura all’8 dicembre, quando peraltro era scesa la neve a bassa quota», risponde Luca Panziera di MeteoSvizzera. Poi, qualche goccia a Sud delle Alpi è arrivata anche tra il 4 e il 5 gennaio. «Solo pochi millimetri, però». Insomma, il Ticino sta vivendo un periodo di siccità piuttosto marcato. «In realtà, dal profilo meteorologico, si parla di un periodo asciutto. Ossia quando cadono quantitativi di pioggia inferiori ai 10 millimetri per metro quadrato in almeno 60 giorni». Una soglia, spiega Panziera,...