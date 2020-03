Panico, preoccupazione e incertezza sono sentimenti comuni e comprensibili in questo momento. La paura di un contagio da coronavirus può spingerci a mettere in pratica comportamenti ingiustificati, basti pensare ai supermercati presi d’assalto e la corsa all’acquisto di prodotti come mascherine e disinfettanti a caro prezzo. Forse troppo caro? Sì, stando alle segnalazioni di alcuni ticinesi che ci hanno raccontato di aver sborsato oltre 20 franchi per acquistare, in una farmacia di Lugano, una mascherina. «Ladri o sciacalli sarebbero dei complimenti – commenta il signore con lo scontrino alla mano - Che qualcuno intervenga». La corsa all’acquisto di mascherine è partita all’inizio della diffusione del virus in Ticino e questo nonostante le indicazioni delle autorità fossero già chiare. Non è infatti raccomandato alle persone sane di indossare mascherine igieniche in pubblico: «Non proteggono efficacemente una persona sana da un contagio virale delle vie respiratorie (autoprotezione) e indossarle potrebbe pertanto infondere un falso senso di sicurezza», si legge sul sito dell’Ufficio federale di sanità pubblica. Esclusi da questa raccomandazione sono coloro che soffrono di una malattia delle vie respiratorie (le mascherine igieniche permettono di evitare che una persona malata contagi altre persone) e chi deve indossare la mascherina igienica quando lavora (come il personale sanitario o chi presta assistenza a persone particolarmente a rischio). Anche la scarsità delle mascherine è un tema ricorrente e nell’ambito della campagna di sensibilizzazione le autorità hanno lanciato un messaggio chiaro in questo senso: «Lasciate le mascherine a chi lavora in ospedale. Non ce ne sono più».

Come ci conferma un farmacista del Luganese, infatti, «a non funzionare è il sistema di rifornimento da parte dei grossisti: ad esempio io ho ordinato le mascherine ma il grossista non le ha». Ci sono però i fornitori privati. «Sì, ci sono alcuni fornitori privati disposti a venderti le FFP2 a circa 8 franchi l’una, prezzo che ti permette di rivenderle a 10/12 franchi e, dato che io mi rifiuto di vendere mascherine a quel prezzo non le compro. E così fanno molti miei colleghi». Non tutti però. «No, le mascherine si trovano in alcune farmacie a prezzi alti – continua – ma se il ricarico è onesto posso capire che lo si fa per fornire un servizio. È difficilissimo tirare una riga e stabilire da che cifra si fa speculazione». Secondo il nostro interlocutore però, una riflessione va fatta sulle direttive precise del farmacista cantonale Giovan Maria Zanini: le mascherine servono a chi non sta bene per proteggere gli altri, mentre per proteggere se stessi servono la distanza sociale e l’igiene delle mani. E questo è stato ribadito ieri in conferenza stampa da Bellinzona dal consigliere federale Alain Berset. Nella corsa all’acquisto di mascherine c’è una sorta di «psicosi», dice ancora il nostro interlocutore: «Indossando una mascherina si crede di poter fare qualsiasi cosa, come stare in gruppo a chiacchierare; dà un senso di potere che è assolutamente sbagliato». In merito alle riserve cantonali, come ha spiegato nei giorni scorsi a «La Regione» Zanini, per gli addetti al settore sanitario «il materiale c’è ma non è infinito e va gestito in maniera oculata». In questo periodo non c’è solo la corsa alle mascherine più o meno professionali, ma anche ai disinfettanti per le mani e ai guanti in lattice. Per questi ultimi, ci segnala il farmacista, «siamo in rottura di stock, arriveranno ma ad oggi il grossista non riesce a fornirceli. Ma ricordiamo - conclude - che più che nasconderle sotto ai guanti, le mani è importante lavarle bene e molto spesso».