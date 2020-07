Preoccupano, ancora, i numeri relativi ai nuovi contagi in Svizzera. Perché restano elevati (due giorni consecutivi sopra quota 100) e si segnalano focolai in diverse parti del Paese. In Ticino i dati restano bassi, sì, ma anche da noi c’è stato un caso allarmante a Bellinzona. Più in generale, si nota un significativo abbandono di molte misure di protezione. «Ciò che si è verificato a Bellinzona è un fatto molto grave» dice Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento sanità e socialità (DSS). «Non dare i propri dati nel modo corretto, o addirittura fornire contatti fasulli, non è ammissibile. Un fatto grave, come detto, non solo per la comunità, bensì anche per la persona stessa: così facendo, infatti, non la possiamo rintracciare per informarla di essere entrata in contatto con un caso COVID. Ricordo che l’ordinanza federale in vigore impone l’obbligo di quarantena per chi ha avuto contatti stretti, prolungati e senza protezioni con una persona contagiata».

I possibili provvedimenti

Un episodio che preoccupa molto le autorità, e che quindi rilanciano un appello: «Se si dovesse ripetere un fatto simile, dovremo per forza di cose prendere provvedimenti più incisivi e generalizzati» spiega De Rosa. «Provvedimenti che non vorremmo mai prendere, ma se saremo costretti andremo in questa direzione. Mi appello ancora una volta al senso di responsabilità di ognuno». Un appello che in questa fase è rivolto in particolare ai giovani. «Tutte le misure di protezione devono essere capite dalla popolazione e fatte proprie. Non siamo la Cina, anche culturalmente, dunque non possiamo mettere un poliziotto dietro la porta di ogni casa. Ciò che è accaduto nella prima fase della pandemia, un periodo in cui tutti i ticinesi hanno capito l’importanza di doversi difendere dal coronavirus, non deve essere dimenticato. È fondamentale richiamare quel grande senso di responsabilità che i giovani hanno dimostrato nel momento peggiore, quando – con un incredibile spirito di solidarietà – avevano aiutato le persone più fragili in molti modi. Ricordo che i giovani il più delle volte incorrono in un decorso lieve della malattia. Però fungono da vettori all’interno della comunità. Incontrano un nonno, un parente anziano, un amico più fragile di loro. E quindi rischiano di fare molto male. È inevitabile che ci sia un certo rilassamento da parte di tutti: arriva l’estate, l’anno scolastico è terminato, la voglia di ritrovare una certa libertà è grande. Ma non gettiamo al vento tutto ciò che abbiamo imparato, a costi peraltro elevatissimi sia umani, sia economici. Dobbiamo usare la testa, e quindi richiamo ancora alla responsabilità intergenerazionale. E ripeto: se ciò non funzionerà, saremo costretti nostro malgrado ad adottare nuove e più severe misure. Oltre a questo, si potrebbe estendere l’obbligo della mascherina anche nei grandi magazzini e negli esercizi pubblici se la situazione lo richiedesse».

Il paradosso

I grandi allentamenti decisi dal Consiglio federale si scontrano con il sistema (fondamentale per evitare una risalita della curva) del contact tracing. Un paradosso. «A questo proposito avevo già espresso la mia preoccupazione» rileva il direttore del DSS. «Non tanto sulle riaperture, quanto piuttosto sull’accelerazione degli allentamenti, in particolare quelli che coinvolgono un alto numero di persone (300 e poi 1.000, ndr). Un altro aspetto è quello degli assembramenti. In questo senso, il Consiglio federale aveva posto in consultazione alla Conferenza dei direttori della sanità cantonali una versione dell’ordinanza dove il limite sugli assembramenti c’era ancora. E c’eravamo espressi, a maggioranza, per mantenere questo limite. Ma inspiegabilmente nella versione finale questa soglia è sparita. Soglia che, ricordo, era stata inserita proprio per facilitare il sistema del contact tracing».

Quasi venti addetti

Libertà, allentamenti, voglia di stare assieme. Tutto giusto e condivisibile, anche se – come ribadisce De Rosa – «non bisogna abbassare la guardia». Il DSS, ma più in generale tutto l’apparato sanitario, rimangono vigili. «Lo stato di necessità è decaduto martedì, ma ciò non significa smantellare il sistema» spiega il consigliere di Stato. «L’apparato rimane in prontezza: c’è stata una riorganizzazione ospedaliera, certo, una normalizzazione. Però garantiamo, appunto, la prontezza: in 48 ore si possono riattivare – a blocchi – sette letti di cure intense e 20 acuti. Il team del contact tracing è stato mantenuto anche durante la lunga serie dei cosiddetti ‘‘doppi zero’’ con due persone». Da ieri, però, «la squadra è passata a 19 componenti». Proprio per rintracciare tutte quelle persone che sabato sera erano state nel locale di Bellinzona. Sì, il senso di responsabilità di ognuno di noi conta moltissimo in questa fase.

