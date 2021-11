Come approfittare del rimborso Il prelievo del campione per il test sierologico deve essere effettuato presso il proprio medico oppure direttamente da uno dei laboratori autorizzati e deve essere analizzato da uno dei laboratori autorizzati. Il rimborso può essere richiesto esclusivamente al centro cantonale di vaccinazione di Giubiasco al momento in cui si effettua la prima dose di vaccinazione. È necessario presentarsi al centro con: l’esito del test sierologico (effettuato dopo il 16 novembre); la/e fattura/e del laboratorio e ev. del medico; il formulario di richiesta debitamente compilato (disponibile su www.ti.ch/vaccinazione ). L’offerta è valida da subito e per le prime vaccinazioni effettuate fino al 31 dicembre.

Lista dei laboratori disponibili in Ticino:

Dr Risch, Via Arbostra 2, Pregassona, su appuntamento allo 058 523 39 00

Synlab Bioggio, Via Pianon 7, Bioggio, su appuntamento via https://booking.mysynlab.ch/it

Unilabs Ticino, via Rovere 8, 6932 Breganzona, su appuntamento telefonico allo 091 960 73 73 oppure via web https://unilabs.ch/it?lng=lng

Viollier Lugano SA, via Serafino Balestra 27, Lugano su appuntamento telefonico allo 0848 121 121

Laboratorio EOLAB/EOC Ospedale Beata Vergine, via Alfonso Turconi 23 Mendrisio su appuntamento telefonico allo 091 811 32 86

Laboratorio EOLAB/EOC Ospedale Civico Lugano, via Tesserete 46, Lugano su appuntamento telefonico allo 091 811 60 40

Laboratorio EOLAB/EOC Ospedale regionale Bellinzona e Valli, via Athos Gallino 12, Bellinzona su appuntamento telefonico allo 091 811 90 56

Laboratorio EOLAB/EOC Ospedale regionale di Locarno, via all’Ospedale 1, 6600 Locarno su appuntamento telefonico allo 091 811 46 34