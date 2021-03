Il caldo e la brezza sulla pelle. Il sole che picchia. Il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli. E la sabbia tra le dita. Probabilmente in molti stanno pensando a scenari del genere in vista delle vacanze di Pasqua. Dopo più di un anno di pandemia, una giornata di relax sulle spiagge italiane resta purtroppo un miraggio, non solo per chi è abituato a viaggiare, ma anche per quelli che hanno una seconda casa al mare. E sono diversi i ticinesi che hanno abitazioni nelle località turistiche della Penisola. È il caso di Monica, che da più di un anno non può recarsi nella sua seconda casa in Liguria, ad Albenga, o di Claudio che, per via delle restrizioni contro il coronavirus, è andato a Zoagli con il contagocce (i nomi dei nostri interlocutori sono di fantasia, in quanto hanno deciso di restare anonimi, ndr). La Liguria da mercoledì 31 marzo fino al lunedì di Pasquetta è off limits pure per gli italiani, che non potranno raggiungerla neppure con le barche. Come detto, nell’anno della pandemia non sono mancati i disagi per i ticinesi con una seconda casa in Italia. Monica, ad esempio, racconta che nonostante non sia andata ad Albenga per tutto il 2020 e i primi mesi del 2021, dovrà comunque pagare una discreta somma per la sua abitazione: tra spese condominiali, luce, gas e tasse IMU, sono circa 3 mila euro all’anno. Per evitare spostamenti superflui, la donna non si è recata in Liguria neppure nei mesi estivi, quando si poteva viaggiare. «Per Pasqua mi sentivo finalmente pronta a tornare lì, anche perché ora è più facile fare i test, che sono pure gratuiti. Non mi sembrava ci fosse questo grande rischio», spiega Monica. Dal punto di vista economico è invece andata meglio a Claudio: «Abbiamo delle spese, ma il padrone di casa ci è venuto incontro e le ha condonate. Poi troveremo una soluzione per pagare», racconta l’uomo, aggiungendo: «L’anno scorso siamo andati pochissimo e l’ultima volta, a novembre, è pure cambiato il colore regionale mentre ci trovavamo lì». Da zona gialla Zoagli è finita improvvisamente in zona arancione, spiega Claudio: «Non potevamo spostarci dal Comune se non per tornare in Ticino, comunque non abbiamo avuto grossi problemi». Secondo il nostro interlocutore il grande problema, al di là dei test obbligatori o le quarantene, è stato invece il continuo cambiamento dei decreti italiani: «Nel 2020 è capitato più volte di non trovare informazioni relative al raggiungimento delle seconde case per chi arriva dall’estero. Spesso sullo stesso sito del Ministero della salute c’era confusione o informazioni incomplete. E sui media la situazione non era migliore», conclude l’uomo.