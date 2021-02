La vicenda emerge oggi nella sua interezza anche grazie a un’interpellanza presentata in queste ore dal MPS. La donna al centro di questa storia è autrice di una missiva, indirizzata nell’agosto scorso al direttore del Dipartimento Raffaele De Rosa, in cui racconta quanto accaduto negli uffici in cui operava. «Dietro quei sorrisi - racconta -, quel clima sereno, vigeva la legge del più forte e il sostegno a priori e costi quel che costi ai capi e al loro entourage, direttore compreso. E anche io mi sarei dovuta adattare a quel clima sessista. A quei massaggi sulle spalle, a quei riferimenti allusivi, a quel cima di omertà incredibile». «Mai contraddire chi comanda, resistere a una sorta di mobbing psicologico da parte dei superiori. Non c’è solo il capo servizio volgare ma anche superiori donne che ‘abusano’ del loro potere con atteggiamenti e apprezzamenti maleducati, mobbing, favoritismi e abuso di potere». Sono queste le cose denunciate dalla donna. Dopo tre anni la situazione diventa più pesante e l’impiegata assiste a una serie di eventi, trasferimenti inaspettati, licenziamenti, colleghi, anche maschi, che si rivolgono ai sindacati, «anche loro stanchi di volgarità, ripicche, nonnismo. Ma non succede nulla». Stanca di non essere ascoltata, ricorda, nell’agosto 2020 decide di spedire una «memoria», un dossier al direttore del Dipartimento della sanità. Il ministro della Sanità affida quindi a una delle persone coinvolte, il direttore dell’ufficio in cui la donna lavorava, i necessari accertamenti. Nella sua decisione del 20 gennaio scorso, il Consiglio di Stato ripercorre quanto già fatto all’interno dello Ias per comprendere la situazione. Nel corso di vari incontri emerge, in sostanza, che la donna accusa alcuni dipendenti, a partire dal vertice, di «mobbing, favoritismi, abuso di potere, molestie sessuali, ricatti, minacce...». La donna, riassume il Consiglio di Stato, è stata ascoltata in diverse occasioni da diversi livelli gerarchici e secondo il governo non ha portato elementi oggettivi e testimonianze a supporto delle gravi accuse. In questa vicenda si intrecciano poi elementi relativi alle assenze per ragioni mediche e ai certificati prodotti. Insomma, la fiducia è lesa e non ci sono più i presupposti per proseguire il rapporto di lavoro.