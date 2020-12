(Aggiornato alle 12.55) - «Siamo alle tragicomiche. Lo spettacolo poco edificante sulla vicenda della nomina dei procuratori pubblici sembra non aver fine. La Commissione giustizia e diritti – a maggioranza – ha deciso di segnalare un giornalista RSI durante due puntate de Il Quotidiano, poiché ritenuto colpevole di aver espresso un commento negativo sulla rielezione a procuratori pubblici dei cinque magistrati preavvisati negativamente dal Consiglio della magistratura». Il PLR non usa mezzi termini riferendosi, in un comunicato reso noto oggi, alla segnalazione che la Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio ha fatto ieri alla CORSI. «Oltre a esercitare una pressione ingerente sul servizio pubblico - continua il PLR ticinese distanziandosi dalla segnalazione - , i membri della Commissione hanno anche consapevolmente scelto di segnalare il giornalista proprio il giorno di Natale».

Sono passate oltre due settimane dalle puntate de Il Quotidiano, si sottolinea ancora nella nota e la maggioranza della Commissione giustizia e diritti «torna alla carica stigmatizzando l’operato di un commentatore – malgrado le notizie fossero state prima riportate dai presentatori in maniera assolutamente neutra e oggettiva».

«Ai commissari firmatari non è andato giù il commento negativo espresso sulla scelta di riproporre e rinominare i cinque procuratori pubblici preavvisati negativamente dal Consiglio della magistratura, giudizio poi confermato dal procuratore pubblico. Si tratta di un tentativo evidente di far pressione – anche a futura memoria ... – sul servizio pubblico che il PLR ritiene altamente inopportuno. I partiti e i politici si trovano spesso confrontati con i giudizi dei media e il confronto è senz’altro essenziale per l’intero sistema democratico; tuttavia, questo genere di azioni sono tese a delegittimare la libertà di espressione – che di certo nelle puntate de Il Quotidiano non è stata abusata».

«Un vero e proprio fallo di reazione non solo nei contenuti - continua ancora il comunicato -, ma anche nei modi: malgrado gli episodi contestati risalissero a due settimane fa, la maggioranza della Commissione giustizia e diritti ha consapevolmente deciso di consegnare la segnalazione ai media – colpendo pubblicamente il giornalista – proprio il 25 dicembre. Non è questione di laicità, ma di buon gusto», conclude il documento dei liberali radicali.

MPS: «Un grave atto di intimidazione»

«Non vi sono dubbi che si tratti di un grave atto di intimidazione nei confronti di un giornalista che ha esercitato, come suo diritto e dovere, la propria libertà di commentare avvenimenti importanti come quelli che hanno interessato il Parlamento in relazione alla nomina dei Procuratori Pubblici» ha rincarato la critica l’MPS diffondendo a propria volta una reazione in merito alla decisione della Commissione. «Alla base di questa segnalazione vi è un atteggiamento lesivo della libertà di stampa e di espressione che deve essere riconosciuta a tutte e tutti i giornalisti, indipendentemente dal fatto che le opinioni che esprimono possano essere o meno condivise.

L’atteggiamento della commissione parlamentare mostra una concezione del giornalismo come semplice strumento al servizio del potere politico, lì pronto a dare solo informazioni contenute nelle veline provenienti dai palazzi del potere o attenendosi alle indiscrezioni che la classe politica ritiene di dover fornire. I giornalisti, secondo questa concezione, dovrebbero limitarsi a “passare” le notizie, senza – come loro diritto e dovere – commentarle, esprimendo così il proprio fondato e legittimo punto di vista. Una pratica, questa, che è ormai patrimonio del giornalismo moderno, fondata sulla conoscenza dei temi in discussione, sul loro approfondimento e sulla netta separazione tra i fatti e i commenti e che si oppone alla vecchia visione ideologica di una stampa “neutrale” e “oggettiva”».

Nel caso in questione, scrive ancora l’MPS, «ci pare di poter affermare, con convinzione e decisione, come i commenti del giornalista in questione fossero fondati proprio su questi elementi e il suo agire sia stato conforme ai principi deontologici del giornalismo. Non siamo certo stupiti di questo atteggiamento da parte della commissione e dei suoi partiti; forme di censura e intimidazione di questo tipo vengono regolarmente praticate nei confronti dei deputati e delle deputate dell’MPS. Ancora negli ultimi giorni una peregrina comunicazione della presidenza del Gran Consiglio chiedeva ai nostri deputati di modificare un atto parlamentare poiché in esso si afferma che il Consiglio di Stato avrebbe “mentito” nella risposta a un altro atto parlamentare. L’utilizzo di questo “tono” viene considerato “lesivo della dignità del Consiglio di Stato”».

L’MPS fa infine notare che la Commissione del Gran Consiglio «non aveva nessuna competenza, in quanto tale: essendo un organismo del Gran Consiglio, essa non può assumere iniziative di questo genere senza avere l’avallo del Gran Consiglio. Di conseguenze chiederà che questo atto venga sottoposto al Parlamento in occasione della prossima seduta».

