Richiamate le segnalazioni del deputato al Gran Consiglio Matteo Pronzini per possibili elementi di rilevanza penale in relazione al riscatto di misure di previdenza da parte di alcuni membri del Consiglio di Stato, il Ministero pubblico comunica che le valutazioni penali sono giunte a conclusione. Dopo aver esaminato la fattispecie per verificare l’eventuale sussistenza del reato di abuso di autorità (articolo 312 del Codice penale), il Procuratore generale Andrea Pagani ha emanato il 29 aprile 2021 un decreto di non luogo a procedere.