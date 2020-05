Sei famiglie su dieci sono preoccupate per il ritorno a scuola dei figli. Il 48% invece si dice contrario a una riapertura degli istituti. È quanto emerge dal sondaggio promosso dalla Conferenza cantonale dei genitori, svolto tra il 24 e il 28 aprile e a cui hanno partecipato 2.600 famiglie, per un totale di 4.700 genitori e 5.000 figli. Al momento in cui le famiglie si sono espresse, non erano note le ultime decisioni del Consiglio federale e del Cantone sulla riapertura delle scuole, né erano note le direttive del DECS sulla riapertura delle scuole dell’obbligo o i recenti aggiornamenti dell’Ufficio federale di sanità pubblica.