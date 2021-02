Semkì (siamo qui, in dialetto ticinese) per ascoltarvi. Cari abitanti, diteci che cosa vi serve e cosa vi aspettate». È l’invito che l’Associazione Rusca e Saleggi (AQSR) di Locarno sta rivolgendo a numerosi potenziali interessati, annunciando l’entrata nel vivo del progetto che porterà all’apertura della prima portineria di quartiere della città. Semkì, appunto, il nome scelto per l’inedito servizio, il cui obiettivo è quello di partire dal basso. Di rispondere, cioè, alle effettive esigenze degli abitanti del comparto. «Ma – spiega al Corriere del Ticino Rosanna Camponovo, presidente dell’associazione locarnese di quartiere – per farlo dobbiamo conoscerle tali esigenze». Da qui il primo passo concreto che sta per prendere avvio. E che permetterà anche di scoprire quella che, con tutta probabilità,...