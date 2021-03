Dai 351.491 abitanti in Ticino del 2019 potremmo entro 30 anni passare a poco più di 335.000. Secondo le stime dell’Ufficio di statistica, infatti, se nel 2050 in Svizzera la popolazione supererà quota 10 milioni, alcuni cantoni conosceranno una tendenza inversa, perdendo abitanti. È il caso del Ticino che, insieme ai Grigioni, nei prossimi anni registrerà una decrescita attorno al 5%. Un tema, quello del calo demografico, che preoccupa la politica da destra a sinistra. Tre parlamentari - Fiorenzo Dadò (PPD), Sabrina Aldi (Lega) e Laura Riget (PS) - hanno deciso di interrogare il Governo per capire quali correttivi possono essere messi in campo per invertire la tendenza. «Gli effetti di questo calo - scrivono nelll’interrogazione - toccheranno tutte le componenti della nostra società»: dai...