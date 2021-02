Si parla spesso di «Metrò Ticino» e, forse, non del tutto a proposito. Secondo qualcuno, il Metrò Ticino non esiste, soffocato nel suo potenziale sviluppo da una gestione anomala della linea ferrata. Ne è convinto Bruno Storni - consigliere nazionale del Partito Socialista e presidente della sezione ticinese dell’Associazione Traffico e Ambiente (ATA) - che ieri ha presentato, in una video-conferenza stampa, uno studio sul trasporto ferroviario lungo la dorsale alpina.

Il punto di partenza della lunga analisi del consigliere nazionale PS è stato, come detto, fondato sulle cifre. «È probabile che il traffico merci attraverso la Svizzera non crescerà come previsto, stabilizzandosi ai livelli attuali». Le «tracce», vale a dire i «passaggi» dei convogli ferroviari lungo i tre tunnel di AlpTransit, non saranno mai nel numero ipotizzato molti anni fa (260). Sull’asse del Gottardo, ha spiegato Storni, «transitano infatti attualmente, in media, 110-120 treni merci al giorno». E nulla fa pensare che le cose possano cambiare in futuro.