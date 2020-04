Nel corso del 2019 sono state presentate 209 domande di accesso ai documenti ufficiali in base alla Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT), in vigore dal 1. gennaio 2013. Si tratta del numero più alto mai raggiunto, cresciuto in maniera più accentuata rispetto agli anni precedenti (+13,6%). È quanto emerge dal settimo rapporto di valutazione della Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato, pubblicato ieri sul sito web del Cantone.

I Comuni sono i più interessati

Le domande sono state accolte nell’86% dei casi (percentuale record che sale all’89% se si aggiungono gli accessi accordati in maniera parziale), quasi sempre entro il termine ordinario di quindici giorni per l’evasione delle domande. Si tratta di una percentuale elevata che, indica il Governo in una...