Ad osservarle con occhio distratto in una giornata di bel tempo, qualcuno potrebbe chiedersi se è proprio necessario interrompere il corso di un ruscello con delle costruzioni di cemento così brutte e ingombranti. La risposta è nelle cronache di questi giorni. Parliamo delle vasche di contenimento: opere preziose per arginare le colate di fango e detriti. O meglio, per cercare di arginare, perché almeno in due occasioni, nelle ultime ore, le vasche sono state superate dall’impeto della natura. È successo lunedì a Bissone, per «mano» della frana che ha colpito la parte alta di via ai Ronchi, e ieri nella zona di San Martino, dove diversi metri cubi di materiale si sono riversati sulla strada. In altre zone del cantone è andata meglio, come a Capolago, dove le «ove» appena costruite hanno protetto...