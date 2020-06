Allontanare un partner violento dal focolare domestico è sicuramente il passo più urgente, fondamentale per evitare conseguenze ancora più pesanti. Solitamente tale provvedimento viene adottato per dieci giorni, periodo che dovrebbe permettere di proteggere la vittima da pericoli immediati e di dare alle parti coinvolte il tempo per ripensare a quanto accaduto. A volte, però, tale misura si rivela non sufficiente e possono accadere delle recidive. A sollevare la problematica è il rapporto di attività 2019 dell’associazione Armònia, attiva da un trentennio nel sostegno a donne vittime di violenza e nella consulenza a persone che sono in qualche modo toccate dal fenomeno. Se ne parlerà anche durante l’assemblea dell’associazione, in programma giovedì 25 giugno, dopo che aveva dovuto essere rinviata nei mesi scorsi a causa dell’emergenza sanitaria.

In Ticino nel 2019 vi sono stati più di 1.000 interventi di polizia per violenza domestica. © CDT/Archivio

Flessione delle richieste

Nello scorso anno Casa Armònia, struttura sopracenerina di accoglienza per le vittime di violenza domestica, ha fatto registrare una flessione delle richieste d’entrata. Fra le possibili cause del fenomeno, è stata ventilata una possibile influenza dell’aumento dei casi di allontanamento dal domicilio del partner violento da parte della polizia. Proprio in tale ambito, i responsabili dell’associazione si sono chinati sugli aspetti legati a tale misura, esaminandone gli effetti e le conseguenze sia per la vittima sia per il marito o il compagno temporaneamente costretto a lasciare il domicilio in comune. Anche tenendo conto del fatto che dopo simili provvedimenti vi sono stati casi in cui la violenza si è ripetuta.

Solitudine e vergogna

Per quanto riguarda le donne, l’associazione Armònia sottolinea come, una volta allontanato il rischio contingente, queste ultime provino solitudine e vergogna per quanto subito. Non solo. A volte può instaurarsi anche la paura di ritorsione per se stesse e per i figli, se ve ne sono. Senza contare i timori di essere giudicate o di non venir credute. Quando la polizia interviene, la legge prevede che la vittima venga informata sui centri di consulenza e di terapia, ma non sempre tali indicazioni vengono recepite in modo adeguato. Per questo è espresso l’auspicio che, anche nei casi di allontanamento del partner, le vittime non vengano lasciate sole, ma abbiano la possibilità di essere accolte, anche solo per poche ore, da un servizio specifico. «In modo – sottolinea l’associazione – da poter ricevere innanzitutto quell’ascolto empatico necessario al vissuto emozionale del momento e le prime informazioni importanti». Anche un breve intervento, insomma, può in questi casi essere d’aiuto per far sì che le donne non provino un sentimento di abbandono.

Lo sguardo si sposta poi sul partner allontanato, per il quale – durante il periodo fuori dal domicilio – non è prevista una presa a carico immediata. Solitamente vi è un contatto telefonico, con la possibilità di ascolto, ma non obbligatorio. «Sul territorio – segnala ancora l’associazione Armònia – non è presente un servizio specifico che accolga e accompagni l’autore di violenza domestica in un percorso di comprensione su quanto è accaduto a livello personale e a livello di coppia».

Altri si sono già mossi

Sottolineando come l’unica strada per ottenere l’obiettivo sarebbe un certo numero di colloqui obbligati, si ricorda poi come in altri cantoni svizzeri un simile servizio sia già stato creato. L’auspicio è dunque che anche il Ticino si chini concretamente sulla problematica, mobilitando la politica affinché entri nel merito a livello legislativo.

Intanto, dopo la constatazione che (per vari motivi, come spiegavamo nel servizio pubblicato il 7 maggio) durante il lockdown non si è verificata la temuta impennata di richieste di aiuto per violenza domestica, l’attività dell’associazione continua. Ricordiamo che il picchetto di Casa Armònia è attivo sette giorni su sette ed è raggiungibile al numero 0848 33.47.33. Sempre a disposizione anche il Consultorio Alissa, che offre sostegno e informazioni a donne e uomini con problemi famigliari o di coppia. La struttura si può contattare selezionando lo 091/826.13.75.

