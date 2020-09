La Svizzera deve intervenire con decisione per limitare il transito stradale dei camion attraverso le Alpi. Questa la rivendicazione espressa dall’Iniziativa delle Alpi, protagonista oggi di un’azione al portale nord del Ceneri. Sfruttando la presenza a Locarno dei ministri europei dei trasporti, l’organizzazione chiede di introdurre una tassa unitaria sul traffico pesante in tutto il Vecchio Continente.

Con il gesto odierno, al quale partecipa anche la CIPRA (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi), l’associazione rilancia il suo cavallo di battaglia, ovvero il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. «Non ci sono più scuse»: ora che il corridoio sotterraneo e pianeggiante attraverso Gottardo, Ceneri e Lötschberg è realizzato serve una collaborazione comune transfrontaliera, si legge in un comunicato.

La Svizzera ha investito 24 miliardi di franchi nei trafori, ricorda l’Iniziativa delle Alpi. «L’hardware esiste, ora sta ai politici aggiornare i software», ha dichiarato in occasione dell’azione il suo presidente Jon Pult con una metafora informatica.

Ogni anno circolano 900’000 autocarri nelle Alpi svizzere, ma, secondo la volontà degli elettori, la cifra non dovrebbe oltrepassare quota 650’000, viene sottolineato nella nota. La quantità attuale di camion va semplicemente contro la legge, puntualizza Pult, consigliere nazionale socialista grigionese.

Per l’Iniziativa delle Alpi e la CIPRA non è accettabile che il traffico stradale sia esonerato da questi contributi mediante impulsi alternativi. Anche i veicoli che non emettono CO2 causano infatti costi dovuti a rumore, imbottigliamenti e infrastrutture. Ai ministri dei Paesi vicini viene pertanto domandato di instaurare una direttiva ambiziosa, capace di creare efficienti vie d’accesso alle trasversali ferroviarie alpine svizzere.