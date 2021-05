Servizio militare: in aumento la partecipazione femminile alle giornate informative

In aumento anche la partecipazione delle ragazze che svolgono volontariamente le giornate informative. Nel nostro Cantone è stata raggiunta una quota dell’8%, ritenuta incoraggiante nell’ottica di incentivare il reclutamento delle giovani donne, come si prefigge il Dipartimento delle istituzioni. Ricordiamo a tal proposito che nelle prossime settimane verranno inviate le lettere informative a tutte e tutti i 17enni, così come le convocazioni al reclutamento per i 18enni e l’invito a partecipare alla giornata informativa per le 18enni. Per il 2021 le giornate informative per le donne si terranno sabato 4 e sabato 11 settembre 2021 ed è possibile già sin d’ora iscriversi online all’indirizzo: www.ti.ch/militare.