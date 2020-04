Il gruppo UDC in gran Consiglio ha chiesto al Consiglio di Stato di attuare urgentemente misure di sostegno agli indipendenti – in particolare coloro che non hanno subito l’obbligo di chiusura dalle autorità ma che hanno accusato «un’importante riduzione del lavoro e delle entrate» – che non possono beneficiare dell’indennità perdita di guadagno.

La mozione, anticipata in una lettera inviata dal presidente cantonale e consigliere nazionale Piero Marchesi e dal capogruppo in Gran Consiglio Sergio Morisoli, richiama quanto deciso dalle autorità cantonali vallesane, ovvero il riconoscimento di un’indennità immediata agli indipendenti e ai proprietari di PMI. L’atto parlamentare invita dunque il Consiglio di Stato «a volersi attivare celermente e con altrettanto coraggio per fornire una risposta all’importante categoria economica delle imprese di persona, per esempio ispirandosi al modello del Canton Vallese. Questo aiuto idealmente dovrà essere sussidiario agli strumenti messi in atto dalla Confederazione».